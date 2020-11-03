Друг осужденной во Вьетнаме ростовчанки Марии Дапирка рассказал, как она выживает в тюрьме

Суд во Вьетнаме приговорил уроженку Ростова-на-Дону Марию Дапирка к пожизненному заключению после того, как в аэропорту в ее чемодане нашли несколько килограммов кокаина. Товарищ Марии рассказал, чем она занимается в заключении и как тратит заработанные в тюрьме деньги.Как сообщает DonDay.ru, Мария не унывает: она мастерит стулья, чтобы заработать деньги на существование. Без денег заключенные питаются только рисом и травой. Если смастерить за неделю больше пяти стульев, то за каждый стул платят один доллар. При колонии есть магазин, в котором можно потратить эти деньги.Имя Марии Дапирка стало известно общественности в 2014 году. Ростовчанка приехала работать гидом в Юго-Восточную Азию после окончания вуза. Там она встретилась с нигерийцем Чибом Эзе, за которого собиралась выйти замуж. Однако парень предложил перед этим съездить к нему на родину. Он отвез Марию в аэропорт, но сам остался, сославшись на срочные дела, и обещал прилететь ближайшим рейсом. При этом Чиб Эзе в тайне от девушки положил в ее чемодан около трех килограммов кокаина. Как только Мария прибыла во вьетнамский город Хошимин, во время досмотра у нее нашли наркотики и арестовали ростовчанку.После этого Марию задержали и отправили в местное СИЗО. За преступление, в котором девушку обвиняли, ей грозила смертная казнь через инъекцию. Однако 4 мая 2018 года ее приговорили к пожизненному заключению в тюрьме.Мария Дапирка до сих пор находится в тюрьме Лонгхоа в провинции Лонган. У ростовчанки не самые страшные условия содержания - в камере размещены двухъярусные кровати, и даже есть телевизор.Несмотря на все попытки перевестись в колонию России, девушка остается во Вьетнаме.