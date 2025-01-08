Часть Октябрьского района Ростова осталась без отопления 8 января
Часть Октябрьского района Ростова 8 января осталась без отопления из-за коммунальной аварии. Информацию об этом сообщил и. о. министра ЖКХ Сергей Орлов.
Теплоснабжение 25 многоквартирных домов в районе улицы Платона Кляты было ограничено из-за дефекта на теплотрассе по адресу: улица Платона Кляты, 27.
Сейчас специалисты АО «Краснодартеплосеть» занимаются восстановлением системы. О сроках возвращения тепла в дома информации пока нет.