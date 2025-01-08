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Часть Октябрьского района Ростова осталась без отопления 8 января

Часть Октябрьского района Ростова осталась без отопления 8 января
Часть Октябрьского района Ростова 8 января осталась без отопления из-за коммунальной аварии. Информацию об этом сообщил и. о. министра ЖКХ Сергей Орлов.

Теплоснабжение 25 многоквартирных домов в районе улицы Платона Кляты было ограничено из-за дефекта на теплотрассе по адресу: улица Платона Кляты, 27.

Сейчас специалисты АО «Краснодартеплосеть» занимаются восстановлением системы. О сроках возвращения тепла в дома информации пока нет.
Фото: Ростов ру
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