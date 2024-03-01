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Часть центра Ростова осталась без отопления из-за аварии

Часть центра Ростова осталась без отопления из-за аварии
Часть центра Ростова осталась без тепла 1 марта. В десятках домов нет отопления из-за порыва на теплотрассе. Авария произошла на проспекте Чехова,34 около 12:00.

Без тепла остались люди в границах улиц: Чехова, Петровской, Станиславского, Кировском, Крыловской и Кольцовском. К счастью, обошлось без заморозков. Воздух прогрелся до +5 градусов. Однако это не отменяет того факта, что квартиры постепенно превращаются в холодильные камеры из-за отсутствия отопления.

Коммунальную аварию устраняют специалисты. Министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков сообщил, что работы будут завешены 1 марта до 18:00.
Фото: Ростов ру
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