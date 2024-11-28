Часть Октябрьского района Ростова осталась без отопления

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В Ростове часть Октябрьского района осталась без отопления из-за аварии на теплотрассе. Коммунальная проблема коснулась жителей 27 многоквартирных домов.Днем 28 ноября на улице Дебальцевской, 41 прорвало трубу. На вызов приехали рабочие. Во время осмотра объекта они обнаружили внушительное повреждение.По информации и. о. министра ЖКХ Ростовской области Сергея Орлова, специалисты продолжают сварочные работы. Завершить их планируют 28 ноября до 23:00.Тем временем температура в городе близится к нулевой. Люди опасаются, что будут вынуждены ночевать в холодных квартирах.