Сбер примет участие в благоустройстве парка «Дружба» в Ростове
В Ростове в Ворошиловском районе продолжить благоустройство парка «Дружба» планируется после подготовки и согласования нового проекта с жителями и общественниками. Об этом врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил в ходе пресс-конференции 28 августа.
По словам главы региона, новый проект готовит администрация города.
Общим подходом при подготовке проекта является сохранение исторически сложившихся локаций. Их по возможности надо вернуть и сделать более современными, подчеркнул врио губернатора.
Кроме того, парк «Дружба» планируется расширить, добавив парковую зону на другом берегу реки, где находится центральный офис Юго-Западного банка Сбербанка РФ.
Принять участие в реализации проекта готов Сбер. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи врио губернатора с главой Сбера Германом Грефом.
Напомним, перепроектирование благоустройства парка «Дружба» планируется завершить в этом году. После утверждения проекта работы возобновят в следующем году, чтобы провести открытие для жителей города в 2027 году.