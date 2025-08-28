Сбер примет участие в благоустройстве парка «Дружба» в Ростове

- Никакого проекта, который повторяет старый, нет. Идет большое перепроектирование. Мы ничего не начнём и не утвердим, пока, как я и обещал, не обсудим новый проект с общественниками, - подчеркнул Юрий Слюсарь.

- Мы договорились, что они другой берег берут, мы делаем общий проект на двух берегах и стилистически пытаемся его соединить. Сбербанк ресурсно и, может быть, творчески помогает реализовать проект благоустройства другого берега. Это тоже здорово, потому что позволит соединить оба берега в одну большую зону и тем самым увеличить площадь парка, - сообщил Юрий Слюсарь.



Фото: Правительство РО.

В Ростове в Ворошиловском районе продолжить благоустройство парка «Дружба» планируется после подготовки и согласования нового проекта с жителями и общественниками. Об этом врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил в ходе пресс-конференции 28 августа.По словам главы региона, новый проект готовит администрация города.Общим подходом при подготовке проекта является сохранение исторически сложившихся локаций. Их по возможности надо вернуть и сделать более современными, подчеркнул врио губернатора.Кроме того, парк «Дружба» планируется расширить, добавив парковую зону на другом берегу реки, где находится центральный офис Юго-Западного банка Сбербанка РФ.Принять участие в реализации проекта готов Сбер. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи врио губернатора с главой Сбера Германом Грефом.Напомним, перепроектирование благоустройства парка «Дружба» планируется завершить в этом году. После утверждения проекта работы возобновят в следующем году, чтобы провести открытие для жителей города в 2027 году.