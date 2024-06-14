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Центр Ростова ушел под воду из-за гигантского прорыва трубы

Центр Ростова ушел под воду из-за гигантского прорыва трубы
Улицы в центре Ростова ушли под воду из-за гигантского прорыва трубы. Об этом пишет издание DonDay.

Крупная коммунальная авария случилась на пересечении улицы Красноармейской и переулка Крепостного. Вода буквально размыла асфальт и стекает на соседние улицы. Из-за непрекращающегося потока дороги и тротуары превратились в бурлящие реки.

По словам ростовчан, на пересечении с Ворошиловским образовалось настоящее озеро. На многих перекрестках люди даже не могут перейти проезжую часть.

Вероятно, многие доберутся до работы с мокрыми ногами.
Фото: DonDay
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