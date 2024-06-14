Центр Ростова ушел под воду из-за гигантского прорыва трубы

Фото: DonDay

Улицы в центре Ростова ушли под воду из-за гигантского прорыва трубы. Об этом пишет издание DonDay.Крупная коммунальная авария случилась на пересечении улицы Красноармейской и переулка Крепостного. Вода буквально размыла асфальт и стекает на соседние улицы. Из-за непрекращающегося потока дороги и тротуары превратились в бурлящие реки.По словам ростовчан, на пересечении с Ворошиловским образовалось настоящее озеро. На многих перекрестках люди даже не могут перейти проезжую часть.Вероятно, многие доберутся до работы с мокрыми ногами.