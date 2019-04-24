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На Театральном в Ростове отключили воду из-за прорыва трубы

На Театральном в Ростове отключили воду из-за прорыва трубы
В центре Ростова из-за прорыва трубы отключили воду. Авария случилась на пересечении Театрального проспекта и улицы Большой Садовой. Близлежащую территорию довольно сильно затопило, сообщили в «Ростовводоканале».

В домах №№ 2, 4 и 6 по Грибоедовскому переулку и на Театральном от Горького до Станиславского прекратили подачу воды.

- Возможно, работы по устранению аварии продлятся до 3 часов ночи, - сообщили в «Ростовводоканале».

Сейчас на месте работают десять человек и семь единиц техники.

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