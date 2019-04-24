На Театральном в Ростове отключили воду из-за прорыва трубы



В центре Ростова из-за прорыва трубы отключили воду. Авария случилась на пересечении Театрального проспекта и улицы Большой Садовой. Близлежащую территорию довольно сильно затопило, сообщили в «Ростовводоканале».



В домах №№ 2, 4 и 6 по Грибоедовскому переулку и на Театральном от Горького до Станиславского прекратили подачу воды.



- Возможно, работы по устранению аварии продлятся до 3 часов ночи, - сообщили в «Ростовводоканале».



Сейчас на месте работают десять человек и семь единиц техники.