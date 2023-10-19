В Ростове из-за прорыва трубы на Ларина образовалось зловонное озеро

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В Ростове-на-Дону из-за прорыва трубы на Ларина образовался зловонный водоем. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.По словам автора поста, прорыв возле дома № 18 случился еще 14 октября. Коммунальные службы выехали на место и откачали воду на участке, но утечку не устранили. Жидкость продолжала литься и снова затопила территорию.- Из-под земли образовался водоем, который превратился в зловонную клоаку, - добавил горожанин.Из-за коммунальной аварии дворовая территория буквально утопает в жиже. Жители вынуждены терпеть сильную вонь уже около недели. Кроме того, жидкость подтопила корни одного из деревьев, и еще одно повалило на землю. В местах скопления жидкости образовались ямы, земля превратилась в месиво из грязи и луж.К счастью, в результате потопа никто не пострадал. Однако автор поста утверждает, что вода повредила несколько машин. При этом на многочисленные жалобы от жильцов никто не реагирует и отреагирует ли, пока не известно.