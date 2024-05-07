Фото: Дондей

Утром 7 мая в центре Ростова произошла крупная коммунальная авария. На пересечении проспекта Будённовского и улицы Темерницкой прорвало водопровод с холодной водой.Время прорыва точно неизвестно, но очевидцы сообщают, что бурные потоки воды начали подниматься из-под асфальта и из люка примерно с 5:00. Река питьевой воды разлилась по проспекту Будённовскому и прилегающим улицам. Вода уже достигла моста Стачки и соседних улиц, расположенных ниже.Из-за затопления проезжей части горожане не могут перейти улицу Темерницкую по пешеходному переходу.Стоит отметить, что, судя по состоянию асфальта, на этом месте недавно проводился ремонт.