Центр Ростова сковали пробки из-за сломанного светофора

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В центре Ростова наблюдаются значительные пробки, вызванные неисправностью светофора. Затруднения на дороге возникают на перекрестке улиц Соколова и Красноармейской. По информации «Яндекс.Карт» на 9:25, в этом месте фиксируется пока незначительное количество автомобилей. Однако с каждой минутой ситуация становится все более критической в утренние часы пик.Свидетели утверждают, что светофор перестал работать около 9:10, но причины его поломки пока не выяснены. Стоит отметить, что в целом по городу уровень пробок составляет 4 балла по принятой шкале оценки. Учитывая увеличивающуюся напряженность движения, ожидается, что данные заторы могут привести к еще большим задержкам для водителей.