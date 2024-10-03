В центре Ростова пробки сковали движение из-за неработающего светофора

Фото: Яндекс Карты

Движение в центре Ростова парализовало из-за неработающего светофора. Об этом сообщили очевидцы 3 октября в социальных сетях.Пробка длиной около километра растянулась от Красноармейской до Береговой. Автомобили двигаются со скоростью не более 10-15 километров в час. Из-за этого небольшие заторы образовались на соседних улицах. Движение затруднено в районе Кировского проспекта, Богатяновского спуска и улицы Большой Садовой.Почему на данном участке не работают светофоры, неизвестно. Водителей просят искать объездные пути, чтобы не попасть в пробку.