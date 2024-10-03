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В центре Ростова пробки сковали движение из-за неработающего светофора



Движение в центре Ростова парализовало из-за неработающего светофора. Об этом сообщили очевидцы 3 октября в социальных сетях.

Пробка длиной около километра растянулась от Красноармейской до Береговой. Автомобили двигаются со скоростью не более 10-15 километров в час. Из-за этого небольшие заторы образовались на соседних улицах. Движение затруднено в районе Кировского проспекта, Богатяновского спуска и улицы Большой Садовой.

Почему на данном участке не работают светофоры, неизвестно. Водителей просят искать объездные пути, чтобы не попасть в пробку.
Фото: Яндекс Карты
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