Восьмибалльные пробки сковали Ростов 16 декабря

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Ростов-на-Дону 16 декабря сковали восьмибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».В центре донской столицы наблюдается критическая ситуация. На проспектах Буденовском, Ворошиловском и Соколова, а также на улицах Большой Садовой, Красноармейской, Текучева и Богатяновском спуске движение практически остановлено. Автомобили двигаются со скоростью не более пяти километров в час.Северные районы Ростова также страдают от значительных пробок. На проспектах Михаила Нагибина, Ленина, Королева и улицах Вавилова, Немировича-Данченко скопилось множество автомобилей, что затрудняет передвижение.В западной части города автомобили почти не двигаются по улицам Малиновского, 2-й Краснодарской, Еременко, Мадояна, МОПРа и Спартаковской.Серьезные заторы возникают и в Первомайском районе, где движения нет на улицах Межинского, Страны Советов, Троллейбусной, Вятской, Панфиловцев, Орской и Каскадной, а также на проспекте Шолохова.