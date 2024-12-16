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Восьмибалльные пробки сковали Ростов 16 декабря

Восьмибалльные пробки сковали Ростов 16 декабря

Ростов-на-Дону 16 декабря сковали восьмибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

В центре донской столицы наблюдается критическая ситуация. На проспектах Буденовском, Ворошиловском и Соколова, а также на улицах Большой Садовой, Красноармейской, Текучева и Богатяновском спуске движение практически остановлено. Автомобили двигаются со скоростью не более пяти километров в час.

Северные районы Ростова также страдают от значительных пробок. На проспектах Михаила Нагибина, Ленина, Королева и улицах Вавилова, Немировича-Данченко скопилось множество автомобилей, что затрудняет передвижение.

В западной части города автомобили почти не двигаются по улицам Малиновского, 2-й Краснодарской, Еременко, Мадояна, МОПРа и Спартаковской.

Серьезные заторы возникают и в Первомайском районе, где движения нет на улицах Межинского, Страны Советов, Троллейбусной, Вятской, Панфиловцев, Орской и Каскадной, а также на проспекте Шолохова.
Фото: Яндекс Карты
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