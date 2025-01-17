В вечерний час пик Ростов сковали восьмибалльные пробки

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В завершение рабочего дня Ростов-на-Дону столкнулся с серьезными заторами, достигающими восьми баллов, что затруднило движение почти во всех уголках города.Ситуация на дорогах ухудшается из-за нескольких мелких аварий, произошедших на проспекте Стачки, улицах Текучева и Нансена.Автомобильное движение в центре города особенно затруднено: транспорт стоит на Ворошиловском, Буденновском, Большой Садовой, Соколова, Красноармейской, Богатяновском спуске, Кировском, Варфоломеева и Текучева.Пробки также затронули северную часть Ростова: автомобили движутся медленнее пяти километров в час по Михаила Нагибина, Ленина, Немировича-Данченко, Нансена, Вавилова, Королева, Космонавтов и Волкова.Западный жилой район тоже испытывает сложности с движением — дороги забиты на Зоологической, Мадояна, Стачки, Всесоюзной и Малиновского.Водителям настоятельно советуют избегать поездок в эти места. Тем, кто уже стоит в длинных пробках, рекомендовано заняться чем-то и сохранять спокойствие.