Бывший замгубернатора Дона Виктор Гончаров опроверг обвинения в адрес участников дела

Фото: Дондей

18 февраля в Октябрьском суде Ростова-на-Дону прошло второе заседание по уголовному делу двух заместителей губернатора Ростовской области — Виктора Гончарова и Константина Рачаловского, также по делу проходят бывший замминистра сельского хозяйства Ольга Горбанева и экс-владелец агрокластера «Евродон» Вадим Ванеев. Фигурантов дела обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий.Адвокат Виктора Гончарова ходатайствовал о передаче дела в прокуратуру для пересмотра всех материалов. Отметим, что под стражей находится только экс-советник губернатора, у других фигурантов дела более мягкая мера пресечения.Дали слово самому Гончарову. Бывший замгубернатора в свою очередь опроверг обвинения в адрес участников дела.— Считаю, что преступления не было, что участники или соучастники занимаются самооговором и никакого преступления не было, — добавил экс-высокопоставленный чиновник.Напомним, что, по версии следствия, будучи замгубернатора Ростовской области, Виктор Гончаров распорядился о выделении 155 миллионов рублей в качестве субсидий предприятиям за счет средств из федерального и областного бюджетов. После этого компании признали банкротами.