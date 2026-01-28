Новости
Похудевшего экс-советника губернатора Ростовской области завели в зал суда в наручниках

Бывший советник губернатора Ростовской области был доставлен в зал суда в наручниках. В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону в ближайшее время начнётся заседание.

Виктора Гончарова обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным следствия, будучи на посту замгубернатора Ростовской области, Гончаров распорядился выделить 155 миллионов рублей в качестве субсидии предприятиям из федерального и областного бюджетов. Денег компании так и не получили, их финансовая позиция не улучшилась, а деньги были направлены.

В рамках этого дела также фигурирует бывший министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский. Правоохранительные органы полагают, что Гончаров и Рачаловский действовали совместно.

При этом Рачаловский уже год находится под домашним арестом, а Виктор Гончаров содержится в следственном изоляторе. За это время бывший советник губернатора постарел, похудел и поседел.
Фото: Дондей.
