Суд по делу экс-заместителей губернатора Ростовской области задерживают уже на час

Фото: Donday

Первое заседание по делу бывших заместителей губернатора Ростовской области задержали на час. Об этом сообщает Donday.Напомним, что начало процесса в Октябрьском районном суде было назначено на 28 января, 14:00. Виктора Гончарова и Константина Рачаловского подозревают в превышении должностных полномочий. Заседание задерживается по причине недоставки одного обвиняемого в суд.Чиновников арестовали в марте 2025 года. Гончарову, ранее занимавшему пост советника губернатора, назначили меру пресечения в виде заключения под стражу. Константина Рачаловского, до ареста работавшего министром сельского хозяйства области, отправили на домашний арест, и оттуда он на суд прибыл вовремя.