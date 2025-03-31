Экс-министр здравоохранения Ростовской области провела год в колонии

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Прошел год с оглашения приговора бывшему министру здравоохранения Ростовской области. Татьяна Быковская уже 12 месяцев находится в колонии общего режима в ИК-3 Краснодарского края.Татьяну Быковскую осудили за превышение должностных полномочий. Она помогла компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» заключить крупные контракты с четырьмя больницами на вывоз медотходов, нарушив закон о конкуренции.Кущевский районный суд Краснодарского края 29 марта 2024 года назначил бывшей чиновнице наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы.