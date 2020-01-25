Освобождённая из-под ареста министр здравоохранения Ростовской области Быковская вернулась на работу



Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская возвращается на работу. Чиновница, обвиняемая в превышении должностных полномочий, вышла из-под домашнего ареста.



Последний день ареста был 27 января. Следователь ходатайствовал о продлении меры пресечения Татьяне Быковской, но Ленинский районный суд Ростова отклонил требование. Уже 28 января чиновница должна вернуться к своим должностным обязанностям.



Напомним, по предварительным данным, Быковская нарушила закон о конкуренции, подписав документы о сотрудничестве между четырьмя больницами и ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», занимающимся утилизацией медицинских отходов. Данные о нарушениях опубликовала ФАС. Министра задержали и поместили под домашний арест.



Суд отпустил из-под ареста ещё нескольких чиновников. К своим обязанностям скоро должны вернуться экс-министр строительства Ростовской области Николай Безуглов и заместитель губернатора РО Сергей Сидаш.