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Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана минимум на два дня

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана минимум на два дня
Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую задержали минимум на 48 часов. Сотрудники ФСБ заявились в кабинет чиновницы утром 28 ноября. Её подозревают в превышении должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что Быковскую задержали после того, как ФАС опубликовала результаты проверки министерства здравоохранения. Предварительно, антимонопольная служба нашла нарушения в процессе проведения закупки на оказание услуг по утилизации медицинских отходов в 2017-2018 годах. Чиновницу подозревают в том, что она, нарушив закон о конкуренции, подписала договора о сотрудничестве четырёх больниц в Ростовской области с ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону».

По данным издания DonDay, следователь принял решение задержать Татьяну Быковскую на 48 часов. По прошествии этого времени её могут задержать ещё на сутки. В ближайшее время женщине предъявят обвинение.

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