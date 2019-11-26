Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана минимум на два дня



Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую задержали минимум на 48 часов. Сотрудники ФСБ заявились в кабинет чиновницы утром 28 ноября. Её подозревают в превышении должностных полномочий.



Ранее сообщалось, что Быковскую задержали после того, как ФАС опубликовала результаты проверки министерства здравоохранения. Предварительно, антимонопольная служба нашла нарушения в процессе проведения закупки на оказание услуг по утилизации медицинских отходов в 2017-2018 годах. Чиновницу подозревают в том, что она, нарушив закон о конкуренции, подписала договора о сотрудничестве четырёх больниц в Ростовской области с ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону».



По данным издания DonDay, следователь принял решение задержать Татьяну Быковскую на 48 часов. По прошествии этого времени её могут задержать ещё на сутки. В ближайшее время женщине предъявят обвинение.