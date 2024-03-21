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В Ростове школьники начнут сдавать итоговые экзамены с 22 марта

В Ростове школьники начнут сдавать итоговые экзамены с 22 марта
В Ростове с 22 марта стартует досрочный период Государственной итоговой аттестации (ГИА). Он продлится до 18 мая.

Основной день для сдачи экзаменов учениками 9-х классов — 21 мая. Школьники выпускных классов продемонстрируют свои знания по иностранным языкам.

Для учеников 11-х классов основной день — 23 мая. Будущие студенты будут сдавать ЕГЭ по географии, литературе и химии. Все экзамены завершатся 2 июля.

Те, кто не успел до 2 июля, могут сдать ЕГЭ и ОГЭ в дополнительный период (с 3 по 24 сентября).
Фото: правительство Ростовской области.
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