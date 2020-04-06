Ростовские студенты будут сдавать сессию дистанционно из-за коронавируса

Пока внимание жителей Ростовской области, как и всего мира, приковано к проблеме пандемии коронавируса, студентов волнует ещё один вопрос: как сдавать сессию и защищать диплом?Многие учебные заведения предупредили обучающихся, что, скорее всего, промежуточная аттестация будет проводиться дистанционно. В связи с тем, что студенты в течение апреля учатся онлайн, существует возможность, что и экзамены и зачёты будут проводиться в том же формате. Так, ректор ЮФУ подписал приказ «О внесении дополнений в приказ «Об утверждении методических рекомендаций по организации образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции».Если экзамен представляет собой тестирование или собеседование, его организуют в режиме онлайн. С помощью видеоконференции студенты будут защищать проекты. Сдавать тестирование дистанционно разрешается только один раз. Сообщается, что на устную аттестацию одного студента отводится не более 20 минут. Консультации перед экзаменами также будут проводиться дистанционно.О том, что сессия, возможно, будет проходить в режиме онлайн, студентов также предупредили в ДГТУ.Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования РФ рассматривает вопрос дистанционной защиты дипломов для обучающихся.