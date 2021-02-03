Большинство новых зараженных COVID-19 - жители Ростова-на-Дону

В Ростовской области коронавирус выявили еще у 364 человек за сутки с 4 по 5 февраля. Из них 141 стал пациентом с COVID-19 в донской столице.В Сальском районе инфекцию подхватили 14 человек, а в Новочеркасске, Гуково и Таганроге - по 12. По 11 новых зараженных появились в Батайске, Шахтах и Неклиновском районе. В Зерноградском диагноз подтвердился у 10 жителей. В Мясниковском, Белокалитвинском и Красносулинском районах заболели по девять человек, а в Новошахтинске - восемь.По семь человек начали борьбу с вирусом в Семикаракорском, Тацинском районах и городе Азове. В Егорлыкском и Азовском районах инфицированы по шесть человек. По пять пациентов с коронавирусом специалисты зафиксировали на территории Волгодонска и Тарасовского района, по четыре - в Песчанокопском и Веселовском.В Зимовниковском, Багаевском, Константиновском, Целинском районах выявили по три заболевших. Столько же человек подхватили COVID-19 в Куйбышевском, Ремонтненском, Милютинском, Кагальницком и Пролетарском. Немного меньше зараженных зафиксировали в Усть-Донецком и Волгодонском районах. Аналогичная ситуация - в Кашарском, Цимлянском, Матвеево-Курганском, Шолоховском районах. В Мартыновском и Верхнедонском пациентами с коронавирусом стали всего по одному человеку.За период пандемии инфекцию подхватили 65 530 жителей донского региона. По информации правительства области, 2 762 из них скончались от вируса.