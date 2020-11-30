Ростов-на-Дону лидирует по числу новых пациентов с коронавирусом

В Ростове выявили наибольшее число новых зараженных COVID-19 среди муниципалитетов региона. Об этом стало известно 2 декабря.Как сообщило областное правительство, за сутки коронавирус подхватили 337 человек, из которых 120 - жители донской столицы. В Новочеркасске медики зафиксировали 19 случаев заражения, в Чертковском районе - 14, а в Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском районах - по 11. Немного меньше, по 10 человек, заболели в Таганроге и Сальском районе. В Егорлыкском районе и городе Батайске диагноз «коронавирус» получили по девять человек. В Азовском, Красносулинском, Семикаракорском, Тарасовском районах и Каменске-Шахтинском - по восемь.Среди жителей Гуково, Волгодонска, а также Боковского, Кагальницкого и Волгодонского районов COVID-19 заболели по шесть человек. В Октябрьском и Неклиновском районах инфицированы по пять человек, а в Багаевском и Усть-Донецком - по четыре. По три человека заразились в Тацинском, Зимовниковском районах и Шахтах.В Новошахтинске, Азове, Песчанокопском и Матвеево-Курганском районах зарегистрировали по два случая заболевания. Наименьшее количество дончан заболели в Зерноградском, Верхнедонском, Константиновском, Каменском, Веселовском, Родионово-Несветайском, Куйбышевском и Пролетарском районах. На территории этих муниципалитетов COVID-19 подхватили по одному жителю.