Больше всего новых случаев заражения коронавирус выявлено в Ростове и Волгодонске

Больше всего новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Ростове-на-Дону и Волгодонске. Данные по состоянию на 7 августа сообщило донское правительство.В донской столице за последний день зафиксировано 55 больных, в Волгодонске – девять, в Сальском районе – восемь. По шесть новых случаев в в Таганроге и Белокалитвинском районе, по пять – в Кагальницком и Советском районах.В Мясниковском районе положительный тест на коронавирус получили четыре жителя. По три – в Батайске и Аксайском районе, по два – в Азове, Шахтах, Каменске-Шахтинском, Азовском, Зерноградском, Мартыновском и Пролетарском районах и по одному – в Донецке, Новошахтинске, Багаевском, Веселовском, Кашарском, Песчанокопском, Тарасовском, Тацинском, Целинском и Чертковском районах.Напомним, 7 августа в Ростовской области выявлено еще 128 новых больных с COVID-19. Шесть человек за минувший день скончались.