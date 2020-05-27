Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 29 территориях Ростовской области

В Ростовской области новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 29 муниципалитетах. Данные сообщили в правительстве региона 29 мая.Больше всего инфицированных выявлено в Ростове – 40 человек. На втором месте по количеству новых случаев COVID-19 – Белокалитвинский район. Там 11 новых пациентов. Ещё 10 заражённых зарегистрированы в Донецке.В Шахтах и Сальском районе за последние сутки диагноз подтвердился у восьми человек. В Новошахтинске – семь новых заболевших. По пять случаев выявлено в Каменске-Шахтинском, Тацинском, Кагальницком и Тарасовском районах.На четыре пациента стало больше в Батайске и Новочеркасске. В Гуково, Семикаракорском и Волгодонском районах - по три новых случая.В Зверево, Таганроге, Пролетарском, Морозовском, Миллеровском и Заветинском районах стало больше на два инфицированных. По одному новому случаю зарегистрировано в Дубовском, Весёловском, Зерноградском, Красносулинском, Мартыновском, Песчанокопском, Ремонтненском районах и Волгодонске.Всего, по данным Роспотребнадзора на 29 мая, в Ростовской области - 4 428 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 1 590 заболевших. Скончались 36 человек.