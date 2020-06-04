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В 33 городах и районах Дона выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В 33 городах и районах Дона выявлены новые случаи заражения коронавирусом
В Ростовской области новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 33 городах и районах. Об этом сообщили в правительстве региона 6 июня.

Наибольшее число заболевших за последние сутки выявлено в Ростове. В донской столице диагноз подтвердили у 66 человек. В Белокалитвинском районе - 31 новый случай заражения коронавирусом.

В Заветинском районе стало больше на 14 пациентов. В Батайске ковидную статистику пополнили девять человек. В Шахтах положительные результаты теста - у семи местных жителей.

В Семикаракорском и Багаевском районах - по шесть новых случаев заражения.

В Донецке, Каменске-Шахтинском и Миллеровском районе - по пять пациентов.

По четыре новых случая выявлено в Чертковском, Аксайском, Сальском районах, городах Новошахтинске и Зверево.

В Новочеркасске, Волгодонске, Таганроге, Константиновском, Кагальницком, Каменском, Тацинском районах за сутки диагноз подтвердился у трёх местных жителей.

В Гуково, Красносулинском, Азовском, Верхнедонском, Шолоховском и Мартыновском районах - по два новых случая.

По одному заболевшему - в Пролетарском, Октябрьском, Орловском, Целинском, Родионово-Несветайском районах.

Напомним, по данным на 6 июня, в Ростовской области - 5 965 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2 245 пациентов. За весь период скончались 46 человек.

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