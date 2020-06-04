В 33 городах и районах Дона выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Ростовской области новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 33 городах и районах. Об этом сообщили в правительстве региона 6 июня.Наибольшее число заболевших за последние сутки выявлено в Ростове. В донской столице диагноз подтвердили у 66 человек. В Белокалитвинском районе - 31 новый случай заражения коронавирусом.В Заветинском районе стало больше на 14 пациентов. В Батайске ковидную статистику пополнили девять человек. В Шахтах положительные результаты теста - у семи местных жителей.В Семикаракорском и Багаевском районах - по шесть новых случаев заражения.В Донецке, Каменске-Шахтинском и Миллеровском районе - по пять пациентов.По четыре новых случая выявлено в Чертковском, Аксайском, Сальском районах, городах Новошахтинске и Зверево.В Новочеркасске, Волгодонске, Таганроге, Константиновском, Кагальницком, Каменском, Тацинском районах за сутки диагноз подтвердился у трёх местных жителей.В Гуково, Красносулинском, Азовском, Верхнедонском, Шолоховском и Мартыновском районах - по два новых случая.По одному заболевшему - в Пролетарском, Октябрьском, Орловском, Целинском, Родионово-Несветайском районах.Напомним, по данным на 6 июня, в Ростовской области - 5 965 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2 245 пациентов. За весь период скончались 46 человек.