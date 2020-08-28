Ковид нашли еще у 48 ростовчан

Коронавирус выявили еще у 48 жителей Ростова-на-Дону. Об этом 30 августа сообщило донское правительство.В целом в Ростовской области сегодня зарегистрировано 134 случая заражения ковидом. В основном это люди в возрасте от 46 до 65 лет.Лечатся от COVID-19 в регионе больше двух тысяч человек. Большинство из них находятся в госпиталях. Коечный фонд заполнен уже практически на 45 процентов. Тяжелых пациентов на сегодня - 47, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Переболели уже почти 14,5 тысячи дончан, 64 из них выписались за последние сутки. Не пережили ковид 348 жителей. Четверо оказались в регистре умерших в минувший день.