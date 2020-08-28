На Дону врачи подозревают коронавирус почти у 7,5 тысячи человек

В Ростовской области врачи подозревают ковид у 7 486 человек. Об этом 30 августа сообщило правительство региона.Все они находятся на самоизоляции по месту жительства. За весь период пандемии наблюдением было охвачено почти 80 тысяч человек. Из них со свыше 72 тысяч наблюдение уже снято.Болеют коронавирусом сейчас чуть больше двух тысяч дончан. Большинство лечатся в госпиталях. В тяжелом состоянии, на аппаратах ИВЛ, находятся 47 пациентов.