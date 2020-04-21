В Ростове ищут врачей для работы в госпиталях с больными коронавирусом на зарплату от 100 000 рублей
В Ростовской области ежедневно увеличивается количество пациентов с коронавирусной инфекцией. В настоящее время в Ростове больных с COVID-19 принимают в двух инфекционных госпиталях, развёрнутых на базе городской больницы № 1 им Н. А. Семашко и городской больницы № 20. Медучреждениям остро не хватает специалистов.
- Для работы в инфекционных госпиталях требуются врачи абсолютно всех специальностей (анастезиологи-реаниматологи, инфекционисты и другие), сообщили в управлении здравоохранения Ростова. - Также на работу приглашают медицинских сестер и младший медперсонал.
Врачам обещают заработную плату от 100 000 рублей, медсёстрам – от 60 000 рублей, младшему медперсоналу - от 35 000 рублей.
Всю интересующую информацию можно уточнить по номерам: 8 (863) 285-54-43, 285-54-42.
Напомним, что всего в Ростове, по данным на 23 апреля, зафиксировано 135 случаев заболевания COVID-19. В Ростовской области на сегодняшний день диагноз подтверждён у 469 человек.