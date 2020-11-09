Более 20 групп детских садов в Ростовской области ушли на карантин

В Ростовской области на карантин ушли группы 15 детских садов. Об этом 11 ноября сообщила министр образования донского региона Лариса Балина в ходе заседания оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения коронавируса.Как рассказала министр образования Ростовской области Балина, в настоящее время на карантине находится 21 группа 15 детских садов, находящихся в 10 муниципалитетах региона.- Из-за эпидемии ОРВИ на карантин ушли девять групп. Деятельность остальных 12 групп приостановлена в связи с выявлением заболевших COVID-19 и контактирующих с ними, - уточнила Лариса Балина.По словам главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, ситуация на Дону остается критической. Несмотря на снижение коэффициента распространения коронавируса, в регионе ежедневно регистрируют по несколько сотен новых зараженных опасной инфекцией.