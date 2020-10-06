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В Ростовской области из-за коронавируса на карантин отправили 83 класса

В Ростовской области из-за коронавируса на карантин отправили 83 класса
В донском регионе 83 класса перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19. Об этом 8 октября сообщили в региональном пресс-центре по противодействию распространению коронавируса.

Из-за роста сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ власти посчитали, сколько было закрыто учебных учреждений. Оказалось, что в 58 школах Ростовской области 47 классов отправили на карантин из-за заболеваний гриппом и ОРВИ. Также на дистанционную форму обучения перевели 83 класса, в которых обнаружили заболевших коронавирусом или контактирующих с носителями опасной инфекции.

При этом число обучающихся на карантине составляет меньше одного процента от всех школьников донского региона.

Теги: COVID-19 COVID-19 в Ростовской области COVID-19 у детей

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