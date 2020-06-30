В Ростовской области возобновляется работа детских садов
Фото: ura.ru
На Дону возобновляется работа детских садов. Об этом 3 июля сообщил глава региона Василий Голубев.
- С 6 июля в полном объёме могут работать детские дошкольные учреждения, как муниципальные, так и частные, - сообщил губернатор.
Напомним, детские сады в Ростовской области закрыли в начале апреля. С 1 июня в дошкольных учреждениях появились дежурные группы. В них принимали только тех детей, чьи родители работают на предприятиях, возобновивших деятельность.
Во время работы дежурных групп было зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших был только один ребёнок. Остальные - сотрудники детсадов.
В середине июня из-за заражения коронавирусом сотрудницы, на карантин закрылся детский садик «Тополёк» в Волгодонске.