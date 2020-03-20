Более 1000 жителей Ростовской области находятся под наблюдением из-за коронавируса



В Ростовской области растёт количество людей, находящихся под наблюдением из-за пандемии коронавируса. С 20 марта в области работает круглосуточный региональный центр оперативного мониторинга ситуации по пандемии коронавируса. Оперативные штабы открыты во всех районах и городах области.



По данным донского правительства, под медицинским наблюдением находятся 1033 человека. За весь период было охвачено 1614 человек, из-под наблюдения был снят 581 человек.



По состоянию на 23 марта в донском регионе не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.



Напомним, в Ростовской области из-за пандемии запретили проводить массовые мероприятия. Все ВУЗы перешли на дистанционное обучение. Школам также рекомендовали учить детей онлайн по окончании каникул. Из донской столицы на неопределённый срок закрыли все рейсы за рубеж.