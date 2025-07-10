Боеприпасы времен ВОВ обезвредили в Ростовской области

Фото: Родник

В Дубовском районе Ростовской области саперы провели работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов, сохранившихся со времен ВОВ. Об этом сообщили представители поискового отряда «Родник».Согласно их сведениям, 24 июня группа поисковиков под руководством Александра Терехова сделала важную находку. При исследовании местности в окрестностях хутора Вербовый Лог они наткнулись на раскопки с опасными взрывными устройствами.Руководитель проинформировал об опасной находке местный полицейский участок и военный комиссариат. Для проведения разминирования были вызваны опытные саперы из Волгоградской области.До прибытия квалифицированных специалистов полицейские и казачий патруль совместно обеспечили безопасность территории, организовав круглосуточное дежурство. Прибытие саперной группы задержалось на неделю.В итоге представляющие угрозу находки были уничтожены на месте обнаружения путем контролируемого взрыва.