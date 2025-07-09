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Открытое горение на полигонах в Аксайском районе и Шахтах ликвидировано

Открытое горение на полигонах в Аксайском районе и Шахтах ликвидировано

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Антонины Пшеничной, возгорания на мусорных полигонах, расположенных в Аксайском районе и городе Шахты, были полностью ликвидированы.

На данный момент на территориях полигонов продолжаются работы по засыпке негорючими материалами и устранению оставшихся очагов задымления, которые все еще могут быть причиной задымления.

Полное завершение всех работ и абсолютное исчезновение задымления станет финальной точкой во всем комплексе проведенных мероприятий.
Фото: Антонина Пшеничная
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