Открытое горение на полигонах в Аксайском районе и Шахтах ликвидировано

Фото: Антонина Пшеничная

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Антонины Пшеничной, возгорания на мусорных полигонах, расположенных в Аксайском районе и городе Шахты, были полностью ликвидированы.На данный момент на территориях полигонов продолжаются работы по засыпке негорючими материалами и устранению оставшихся очагов задымления, которые все еще могут быть причиной задымления.Полное завершение всех работ и абсолютное исчезновение задымления станет финальной точкой во всем комплексе проведенных мероприятий.