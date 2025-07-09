Редкую желтую цаплю заметили в заповеднике Ростовской области

Фото: Птицы Европы

В охраняемой природной зоне Ростовской области было отмечено появление редкого вида – желтой цапли, включенной в список исчезающих. Об этом сообщили представители природоохранной организации «Ростовский».Численность данной птицы в донском регионе сравнительно невелика и составляет около 150-200 гнездовий. Основные ареалы обитания – донская дельта и прилегающие территории Западного Маныча, в том числе Веселовское и Пролетарское водоемы. Эти птицы являются мигрирующими, а сезон размножения у них длится с апреля по октябрь.Работники заповедника подчеркнули, что прежде желтую цаплю не видели в окрестностях цимлянского водоема.