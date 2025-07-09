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Редкую желтую цаплю заметили в заповеднике Ростовской области

Редкую желтую цаплю заметили в заповеднике Ростовской области

В охраняемой природной зоне Ростовской области было отмечено появление редкого вида – желтой цапли, включенной в список исчезающих. Об этом сообщили представители природоохранной организации «Ростовский».

Численность данной птицы в донском регионе сравнительно невелика и составляет около 150-200 гнездовий. Основные ареалы обитания – донская дельта и прилегающие территории Западного Маныча, в том числе Веселовское и Пролетарское водоемы. Эти птицы являются мигрирующими, а сезон размножения у них длится с апреля по октябрь.

Работники заповедника подчеркнули, что прежде желтую цаплю не видели в окрестностях цимлянского водоема.
Фото: Птицы Европы
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