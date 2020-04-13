Арсенал боеприпасов времен войны нашли в поле в Ростовской области
В Ростовской области во время сельскохозяйственных работ нашли целый арсенал боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Артиллеристские снаряды обнаружили в поле жители Багаевского и Веселовского районов.
На место обнаружения взрывоопасных предметов выехали сапёры Южного военного округа.
- Специалисты инженерно-саперной группы ЮВО обследовали местность с помощью штатных миноискателей и спецкостюмов, - рассказали в пресс-службе ЮВО. - Военные саперы идентифицировали и извлекли боеприпасы, среди которых оказались немецкие и советские артиллерийские мины времён Великой Отечественной войны калибра 120, 82 и 45 миллиметров.
На специальной автомобильной технике военные доставили более 50 боеприпасов на полигон Кадамовский. Там снаряды взорвали.
Работы по дальнейшему исследованию местности в ближайшее время будут продолжены группой разминирования ЮВО.