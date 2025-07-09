Дачный дом сгорел дотла в Ростовской области

Фото: Администрация Волгодонска

В Волгодонске, в садовом товариществе «Донской сад», в ночь с 8 на 9 июля полностью уничтожен огнем дачный дом. Возгорание зафиксировано вечером 8 июля, около 21:30, как сообщили представители городской администрации.Пламя быстро распространилось по всей постройке, а плотный дым накрыл близлежащие территории. Сигнал о пожаре поступил от местных жителей. К моменту прибытия пожарных огонь бушевал на площади 70 квадратных метров.Полная ликвидация возгорания заняла около пяти часов.