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Дачный дом сгорел дотла в Ростовской области

Дачный дом сгорел дотла в Ростовской области
В Волгодонске, в садовом товариществе «Донской сад», в ночь с 8 на 9 июля полностью уничтожен огнем дачный дом. Возгорание зафиксировано вечером 8 июля, около 21:30, как сообщили представители городской администрации.

Пламя быстро распространилось по всей постройке, а плотный дым накрыл близлежащие территории. Сигнал о пожаре поступил от местных жителей. К моменту прибытия пожарных огонь бушевал на площади 70 квадратных метров.

Полная ликвидация возгорания заняла около пяти часов.

Фото: Администрация Волгодонска
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