Спасатели защитили станицу в Ростовской области от огня

Фото: Анастасия Калдурова

Пожарные защитили станицу Старочеркасскую в Аксайском районе от огня. Об этом рассказала Анастасия Калдурова, старший помощник Ростовской областной спасательной службы во внутренних водах.9 июля около 13:00 на равнине загорелась растительность. Пламя охватило три тысячи квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности.Из-за сильного ветра огонь начал угрожать жилым домам. На помощь пришли спасатели Аксайского подразделения областной службы спасения на воде. Через два с половиной часа пожар был потушен. Однако стихия успела повредить частную территорию дома. Пострадавших нет.