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Спасатели защитили станицу в Ростовской области от огня

Спасатели защитили станицу в Ростовской области от огня
Пожарные защитили станицу Старочеркасскую в Аксайском районе от огня. Об этом рассказала Анастасия Калдурова, старший помощник Ростовской областной спасательной службы во внутренних водах.

9 июля около 13:00 на равнине загорелась растительность. Пламя охватило три тысячи квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Из-за сильного ветра огонь начал угрожать жилым домам. На помощь пришли спасатели Аксайского подразделения областной службы спасения на воде. Через два с половиной часа пожар был потушен. Однако стихия успела повредить частную территорию дома. Пострадавших нет.
Фото: Анастасия Калдурова
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