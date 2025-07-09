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Бывший игрок «Ростова» Алексей Сутормин заключил контракт с «Крыльями Советов» на один год. Об этом стало известно по информации Российской Премьер-Лиги.После ухода из «Зенита» Сутормин стал свободным агентом. Теперь он будет выступать за самарский клуб.В прошлом сезоне полузащитник играл за донскую команду. Голами он не отметился.Сутормин уже прошёл медицинское обследование в «Крыльях Советов» и даже успел принять участие в игре на летних сборах.