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Бывший игрок «Ростова» Алексей Сутормин заключил контракт с «Крыльями Советов» на один год

Бывший игрок «Ростова» Алексей Сутормин заключил контракт с «Крыльями Советов» на один год
Бывший игрок «Ростова» Алексей Сутормин заключил контракт с «Крыльями Советов» на один год. Об этом стало известно по информации Российской Премьер-Лиги.

После ухода из «Зенита» Сутормин стал свободным агентом. Теперь он будет выступать за самарский клуб.

В прошлом сезоне полузащитник играл за донскую команду. Голами он не отметился.

Сутормин уже прошёл медицинское обследование в «Крыльях Советов» и даже успел принять участие в игре на летних сборах.
Фото: РПЛ
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