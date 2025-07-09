Еще один мусорный полигон полыхает в Ростовской области

Фото: Антонина Пшеничная

На территории Ростовской области зафиксирован свежий случай пожара на мусорном полигоне. Днем 9 июля произошло возгорание на полигоне, где складируются твердые бытовые отходы, расположенном вблизи поселка Ковалевка, что в Аксайском районе.По данным областного министерства жилищно-коммунального хозяйства, озвученным главой ведомства, Антониной Пшеничной, огонь охватил территорию в 25 квадратных метров. Для борьбы с огнем на место происшествия были направлены восемь единиц спецтехники и десять сотрудников пожарной службы.Отметим, что в донском регионе из-за сильной жары полыхает несколько природных пожаров.