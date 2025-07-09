В Ростове на Ларина горела квартира в многоэтажке

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Вчера вечером, 9 июля, в Ростове на улице Ларина произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Возгорание началось на третьем этаже.Из квартиры № 123 дома № 11 по улице Ларина вырывались клубы дыма и пламя. К прибытию экстренных служб огнем было охвачено восемь квадратных метров.На место инцидента оперативно прибыли 13 спасателей и четыре единицы пожарной техники.Спустя час пожар был полностью потушен. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал.