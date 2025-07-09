Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону на торги выставили автомобиль и долги компании по землеустройству за 9,7 млн

На Дону на торги выставили автомобиль и долги компании по землеустройству за 9,7 млн

В Ростовской области объявлен аукцион, где за 9,7 миллиона рублей выставлены на продажу автомобили и права требования долгов компании, ранее занимавшейся землеустроительными работами. Информация о предстоящих торгах размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В числе лотов значится автомобиль «Хендай Акцент» 2007 года выпуска, оцененный в 200 тысяч рублей. Кроме того, планируется реализация дебиторской задолженности обанкротившейся фирмы. Общая сумма долговых обязательств предприятия составляет 9,5 миллиона рублей.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется до 11 августа. Итоги аукциона станут известны через неделю после окончания приема заявок.

Компания «ИНТЕХ», специализировавшаяся на землеустройстве, была зарегистрирована в Таганроге Ростовской области в ноябре 2002 года. В ноябре 2022 года компания была признана несостоятельной из-за накопившихся долгов перед кредиторами.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.