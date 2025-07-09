На Дону на торги выставили автомобиль и долги компании по землеустройству за 9,7 млн

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В Ростовской области объявлен аукцион, где за 9,7 миллиона рублей выставлены на продажу автомобили и права требования долгов компании, ранее занимавшейся землеустроительными работами. Информация о предстоящих торгах размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.В числе лотов значится автомобиль «Хендай Акцент» 2007 года выпуска, оцененный в 200 тысяч рублей. Кроме того, планируется реализация дебиторской задолженности обанкротившейся фирмы. Общая сумма долговых обязательств предприятия составляет 9,5 миллиона рублей.Прием заявок на участие в торгах осуществляется до 11 августа. Итоги аукциона станут известны через неделю после окончания приема заявок.Компания «ИНТЕХ», специализировавшаяся на землеустройстве, была зарегистрирована в Таганроге Ростовской области в ноябре 2002 года. В ноябре 2022 года компания была признана несостоятельной из-за накопившихся долгов перед кредиторами.