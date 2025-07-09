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Крупный лесной пожар в Каменском районе Ростовской области тушат больше семи часов

Крупный лесной пожар в Каменском районе Ростовской области тушат больше семи часов

В Каменском районе Ростовской области продолжается интенсивная борьба с масштабным лесным пожаром, который возник около 14:40 и не утихает уже более семи часов.

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области, Михаил Фишкин, к 22:00 огонь распространился на 194 гектара лесной зоны.

В тушении задействованы внушительные силы: 174 человека и 54 единицы специальной техники. В настоящее время наблюдается тенденция наращивания численности как личного состава пожарных, так и объемов техники, направленной на подавление пламени.



Фото: соцсети
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