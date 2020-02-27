Блогерша-фармацевт, во время дня рождения которой погибли три человека, училась в Таганроге



Екатерина Диденко, известная в инстаграм-сообществе как «аптечный ревизорро», училась в Таганроге.



До злополучного дня Диденко была известна в социальной сети как фармацевт, дающий советы по покупке лекарств. 28 февраля её имя прозвучало во всех СМИ. На вечеринке, посвящённой дню рождения блогерши, погибли три человека, в том числе муж Екатерины.



Своё 29-летие девушка отмечала в банном комплексе на юге Москвы. В разгар праздника её супруг, 32-летний Валентин, выполнявший роль ведущего мероприятия, пригласил всех в бассейн. Молодые люди, облачившись в медицинские костюмы, наблюдали за действиями мужчины. Он вслух прочитал инструкцию на упаковке сухого льда. Приобрести такой можно в любой аптеке. Затем Валентин высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда. Ёмкость сразу же заволокло густым белым дымом. Судя по всему, именно этого эффекта и добивался мужчина. Затем, один за другим молодые люди стали опускаться в бассейн.



Вступив в реакцию с водой, сухой лёд превратился в чистый углекислый газ. Учитывая замкнутое пространство, его концентрация достигла опасных пределов. В результате отравления три человека скончались на месте, ещё несколько были госпитализированы.



В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».







Добавим, что Екатерина Диденко – популярный инстаграм-блогер. На своей странице в соцсети она делилась советами, как сэкономить на покупке лекарств. У неё было более миллиона подписчиков.



Свои первичные знания в фармакологии Екатерина получила в Таганроге, где училась в школе с углублённым изучением биологии и химии. Затем семья переехала в Старый Оскол. Девушка окончила фармацевтический институт. Получив диплом, она работала в аптеках. Позже Екатерина получила предложение по работе от европейской фармкомпании и перебралась в Москву. Проработав на новом месте два года, она ушла в декрет. Во время отпуска по уходу за ребёнком Екатерина стала осваивать социальные сети, вскоре став популярным блогером.



У Екатерины и её погибшего мужа двое маленьких детей – дочь и сын.



