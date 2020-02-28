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Таганрогский блогер не будет хоронить мужа после трагедии в бане

Таганрогский блогер не будет хоронить мужа после трагедии в бане
Фарм-блогер из Таганрога не планирует хоронить мужа, погибшего на вечеринке в честь ее 29-летия. Об этом Екатерина Диденко сказала на своей странице в соцсети.

По словам блогера, ее супруг Валентин не хотел бы, чтобы его хоронили в земле. Он попросил в случае его смерти кремировать, а прах развеять над полем. Екатерина намерена выполнить последнюю волю мужа.

Напомним, трагедия случилась 28 февраля. На празднование дня рождения Екатерины в бане пришли ее друзья. Кто-то бросил в бассейн с водой сухой лед и стал прыгать туда. Гости вечеринки стали задыхаться.

В результате ЧП погибли трое, в том числе супруг Екатерины.

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