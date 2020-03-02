Фарм-блогер из Таганрога Екатерина Диденко записывает желающих проститься с мужем



Известный фарм-блогер, или, как она сама себя называет, «аптечный ревизорро», Екатерина Диденко записывает желающих проститься с умершим мужем.



Об этом девушка сообщила привычным для неё способом – на своей странице в соцсети.

«Кто хотел бы попрощаться с Валей из коллег, знакомых, друзей, напишите, пожалуйста, в окошко, - попросила Екатерина. – Напишите ваше имя и откуда его знаете».







При этом когда именно состоятся похороны, пока не известно. Как пишет «Московский комсомолец», близким погибших до сих пор не передали тела молодых людей. Следователи не дают разрешения на захоронение. Экспертизы продолжаются.



Напомним, трагический случай произошёл 28 февраля в банном комплексе «Девятый вал» на юге Москвы. В тот день Екатерина Диденко праздновала своё 29-летие. На вечеринку она пригласила друзей и знакомых из блогосферы. Ведущим праздничного мероприятия выступал 32-летний супруг девушки Валентин. В разгар вечера он решил удивить гостей и пригласил всех в бассейн. Предварительно молодые люди облачились в медицинские костюмы и надели маски.







Мужчина принёс к ёмкости с водой большую коробку, в которой было 25 килограммов сухого льда. Прочитав инструкцию, он высыпал всё это количество в бассейн. Через секунду комнату заволокло густым белым дымом. Участники вечеринки стали прыгать в бассейн. Это и стало роковой ошибкой. В маленьком непроветриваемом помещении выделившийся углекислый газ достиг гибельной концентрации.



В результате три человека, в том числе муж блогерши, скончались.







После трагедии в бане Екатерина не перестала вести активную жизнь в социальной сети. Она транслировала видео из больницы и из дома. На записи в медучреждении сразу после случившегося девушка сказала: «Валя жив. Кто умер, я не знаю».



Уже через несколько часов девушка транслировала видео из дома, сообщая подписчикам, что её муж умер. К этому времени она уже успела надеть обручальное кольцо на левую руку. Видимо, ей хватило нескольких часов, чтобы полностью ощутить себя в роли вдовы.







Накануне Екатерина посетила ток-шоу на Первом канале, где объявила, что не считает себя виновной в случившемся.



Добавим, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Расследование продолжается.