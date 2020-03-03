Судмедэксперт осудил действия блогера из Таганрога Екатерины Диденко



Не успев уйти с программы «Пусть говорят», овдовевшая блогер из Таганрога Екатерина Диденко пришла на шоу «Док ток» 4 марта. Девушка в очередной раз в подробностях рассказала о смерти супруга и друзей.



Напомним, трагедия в банном комплексе «9 вал» случилась 28 февраля. Екатерина Диденко с супругом и товарищами отмечала свой день рождения. Участники праздника высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда и несколько из них тут же окунулись в воду. В результате химической реакции два человека стали задыхаться и захлебнулись. Муж Диденко скончался в больнице от отека легких.



Екатерина была первой, кто в тот страшный вечер бросился на помощь Валентину. Но все оказалось безрезультатно. Теперь принявший участие в шоу «Док ток» судмедэксперт Эдуард Туманов осуждает экстренные действия фарм-блогера.



– Нужно было делать искусственное дыхание, а не закрытый массаж сердца. Вы же не самоучка! Вы должны были понимать, что у людей происходит гипоксемия (понижение содержания кислорода в крови), – высказался специалист.



В ответ Екатерина только утверждает, что не виновата ни в чем, что они до последнего думали, что все это розыгрыш, и обвиняет в бездействии прибывших на место трагедии врачей.





