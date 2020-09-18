Депутат гордумы Ростова-на-Дону Сергей Сухариев попал в реанимацию с коронавирусом

Депутат городской думы Ростова-на-Дону Сергей Сухариев заразился коронавирусом. Об этом стало известно 21 сентября. Информацию о заболевании народного избранника Rostov.ru подтвердил начальник пресс-службы гордумы Михаил Добринский.Состояние здоровья Сергея Карповича тяжелое. Народный избранник находится в реанимации ЦГБ им. Семашко. Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать его показатели.Сергей Сухариев родился в 1965 году в Ростове-на-Дону. После армии окончил исторический факультет Ростовского государственного университета, позже окончил Ростовский государственный педагогический университет с присвоением квалификации экономиста.С 2001-го по 2005 год работал заместителем главы администрации Кировского района, следующие пять лет был заместителем председателя Ростовской-на-Дону городской Думы четвертого созыва.В 2010 году был назначен на должность главы администрации Ленинского района, где проработал четыре года. В 2015-м был назначен замглавы администрации города по социальным вопросам.После выборов 13 сентября стал депутатом VII созыва от партии «Единая Россия».