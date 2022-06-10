Без горячей воды в Ростове остаются около 150 домов

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Ростовчане продолжают испытывать свои нервы в ожидании подачи горячего водоснабжения в их дома. Некоторые жители сидят без горячей воды уже больше месяца. Ситуация накаляется, у людей уже закончились литературные слова, а власти кормят завтраками о скором подключении.Массовые отключения воды начались еще в начале мая. Тогда планировалось за две недели проверить коммуникации при подготовке к очередному отопительному сезону. В процессе работ стали появляться дефекты, трубы давали течь и, как итог, включение горячей воды затянулось.В некоторых домах западного и центрального районов города горячей воды нет уже больше месяца. Ростовчане бьют тревогу и жалуются, что не видят рабочих и на объектах не ведется никакого ремонта.Сейчас без горячей воды остаются 150 домов. Власти сообщают, что работы идут по графику, пока люди продолжают купаться в тазиках.